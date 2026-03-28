Fiorentina, corsa salvezza nel vivo. Corriere Fiorentino: "Dieci partite per restare in A"

Non solo lotta europea, ma anche una zona calda che coinvolge da vicino la Fiorentina. Il Corriere Fiorentino, nel taglio basso della prima pagina, accende i riflettori sulla situazione dei viola, chiamati a conquistare la permanenza in Serie A nelle ultime dieci giornate di campionato.

Il margine resta sottile e il calendario non aiuta, con diversi scontri complicati all’orizzonte. "Salvezza da costruire fino all’ultima giornata", è il senso del quadro tracciato, con la squadra che dovrà trovare continuità per evitare rischi nel finale di stagione. I punti accumulati fin qui non garantiscono tranquillità e servirà uno sprint deciso per restare fuori dalla zona retrocessione.

Determinanti saranno gli incroci diretti e la capacità di reggere la pressione nelle ultime settimane, in un contesto che vede più squadre racchiuse in pochi punti. La Fiorentina si gioca tutto nel rush finale, con l’obiettivo di blindare la categoria senza dover attendere gli ultimi novanta minuti.