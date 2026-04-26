TMW Fiorentina, risentimento all'adduttore sinistro per Piccoli. Kean sta aumentando i carichi

Arrivano novità da Firenze sui calciatori che in questo momento sono ai box. La Fiorentina scenderà in campo alle 12.30 contro il Sassuolo nel lunch match domenicale e lo farà senza Piccoli, Fortini, Parisi, Gosens e Kean. Secondo quanto raccolto da TMW, per quanto riguarda l'attaccante italiano è un risentimento all'adduttore sinistro a costringerlo a rimanere fermo ancora per qualche giorno.

Procede invece nel migliore dei modi il recupero dei tre esterni che in questo momento Vanoli non ha a disposizione. La loro situazione è in evoluzione e lo staff medico conta di recuperarli il prima possibile per il rush finale di campionato. Merita invece un approfondimento maggiore la vicenda relativa a Kean, che è tormentato dai problemi a una tibia: il classe 2000 sta aumentando i carichi di lavoro e verrà rivalutato nei prossimi giorni.