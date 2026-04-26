Runjaic sul futuro: "A fine stagione incontrerò la società, ma ho un altro anno e qui sto bene"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato anche del suo futuro alla vigilia della gara di campionato contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Ci conferma che sarà qui anche l'anno prossimo visto l'anno di contratto o vuole prima incontrare la società?

"Io non ho mai detto di voler avere colloqui specifici con la società, chiaramente a stagione finita ci si siederà con la dirigenza per capire cosa ha funzionato meglio e cosa meno bene. Ho ancora un anno di contratto, qui mi trovo molto bene e lavoro con belle persone, c'è una bella energia, c'è una bella atmosfera. Ci sono ancora 5 giornate di campionato e come detto prima non voglio pensare troppo in là, siamo tutti concentrati sul chiudere al meglio questa stagione".

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