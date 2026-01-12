Fiorentina su Baldanzi? Di Gennaro scettico: "Non credo che faccia fare il salto di qualità"

L'ex centrocampista, tra le altre, della Fiorentina e oggi opinionista televisivo, Antonio Di Gennaro, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare il pareggio maturato ieri pomeriggio al Franchi tra i viola e il Milan. Queste le sue considerazioni sul 1-1: "La squadra adesso ha uno spirito, un'idea e una condizione fisica, che vale tanto. L'atteggiamento è corretto e nel secondo tempo la Fiorentina ha dominato. Deve ritrovare il Kean migliore ma ha trovato il miglior Fagioli, poi il modulo è quello che dà più garanzie e anche Gudmundsson mi pare ritrovato. Quel che conforta è la capacità di dominare il Milan nella ripresa, si vedono anche abbracci tra i giocatori ed è sintomo di un gruppo ritrovato".

Di Gennaro si è poi espresso sul mercato della Fiorentina, in particolare sul possibile prossimo acquisto Tommaso Baldanzi: "È un giocatore di talento e qualità, ma non l'ha ancora dimostrato. L'ho commentato anche agli Europei Under 21, non mi pare il tipo di calciatore che fa fare il salto di qualità alla Fiorentina. Serve più un esterno di ruolo, in grado di saltare l'uomo, e Baldanzi non è quel prototipo di giocatore".

Infine, sulle prossime mosse, in entrata, Di Gennaro ha detto: "Un difensore, perché Brescianini è stato un bell'acquisto con sostanza e capacità tecniche. Diventa fondamentale, come l'esterno, ma serve anche il difensore e si è visto anche ieri. Se poi arrivano tutti e due, meglio".