Pisa, Cuadrado e un futuro tutto da scrivere: "Ma in questo momento non ho una risposta"

"In settimana abbiamo lavorato bene per prepararci nel modo migliore, per andare lì e provare a fare una grande partita. Abbiamo bisogno di punti, e cercheremo di prenderli con tutte le nostre forze". A parlare così è Juan Cuadrado, che sabato sera tornerà allo Stadium con la maglia del Pisa per affrontare la Juventus, la squadra con cui ha condiviso la propria carriera per ben 314 partite (con 26 gol e 65 presenze).

Cuadrado, in conferenza stampa, ha avuto modo di parlare anche del proprio futuro, rimandando comunque la discussione a fine stagione: "Per quanto riguarda il mio futuro… non lo so, davvero. In questo momento non ho una risposta. L’unica cosa certa è che sono molto felice di essere qui. Sento l’affetto della gente ogni volta che vengo allo stadio: i tifosi ci sostengono con il cuore, e questo è qualcosa di bellissimo. È vero, non mi sono sentito sempre bene fisicamente in questo periodo, ma quando arriverà il momento di decidere, lo farò io. Adesso penso solo a dare tutto per la squadra".

Cuadrado, 38 anni, è arrivato a Pisa la scorsa estate a parametro zero, dopo la scadenza del contratto con l'Atalanta, firmando col club toscano fino a giugno 2026.