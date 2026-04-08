Lamine Yamal incanta, Di Canio: "Ci siamo dati i bacetti sulle guance per la gioia"

“Ci siamo dati i bacetti sulle guance per la gioia”. Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, scherza così sul talento di Lamine Yamal, ammirato in Champions League insieme ad Alesando Costacurta: “Grande tecnica - commenta l’ex difensore -, grande capacità di leggere i movimenti dell’avversario. Danza, slalomeggia, chiamatelo come volete. Al di là dei dribbling, la palla che manda di esterno sinistro è da alzarsi in piedi e fare standing ovation”.

In studio anche Fabio Capello: “La cosa che mi piace tantissimo è la grande visione di gioco. Quando dribbla fa danno agli avversari, ma è la visione di gioco che mi colpisce: o ce l’hai o non ce l’hai. E poi ha una qualità balistica incredibile”.

Ecco infine Paolo Di Canio: “La cosa bella è farlo a questi livelli. Varrebbe anche con l’ultima del campionato spagnolo, ma a questo livello si esalta quelli come lui. I fenomeni”.