De Bruyne-Lucca, scintille e insulti durante Porto-Napoli: cosa è successo tra i due azzurri

La sconfitta contro il Porto non ha lasciato soltanto grande amarezza in casa Napoli. Nel secondo tempo della sfida di Champions League, sul 3-1 per i lusitani dopo la terza rete dei padroni di casa, è andato infatti in scena un acceso confronto tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca. L'episodio è avvenuto intorno all'82', poco dopo l'ingresso dell'attaccante, subentrato a Matteo Politano. Una scena che ha mostrato il nervosismo degli azzurri mentre la partita stava ormai prendendo una direzione complicata.

Cosa è successo tra De Bruyne e Lucca

Il battibecco è stato segnalato in telecronaca su Prime Video da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, che hanno commentato con sorpresa quanto stava accadendo. La scintilla sarebbe partita al termine di un'azione offensiva del Napoli: Lucca avrebbe reclamato un pallone non ricevuto, avvicinandosi poi al centrocampista belga per protestare. De Bruyne avrebbe risposto a tono e lo scambio sarebbe proseguito per alcuni istanti, sotto gli occhi degli altri compagni.

Gli insulti di Lucca al compagno belga

A rendere ancora più acceso il confronto è stato il labiale di Lucca: secondo quanto riportato in tv, l'attaccante avrebbe ripetuto per tre volte un insulto in inglese rivolto al compagno. Le immagini hanno immediatamente alimentato le discussioni, anche se non è possibile stabilire con assoluta certezza le parole pronunciate dall'attaccante ex Udinese. L'ennesima situazione da chiarire in casa Napoli, dove il periodo sta diventando sempre più nero, tra campo e fuori.