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De Bruyne-Lucca, scintille e insulti durante Porto-Napoli: cosa è successo tra i due azzurri

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 08:49Serie A
05.11.2026 08:49Serie A
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Scintille in casa Napoli durante la sconfitta contro il Porto: De Bruyne e Lucca protagonisti di un acceso battibecco dopo il 3-1 dei portoghesi.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La sconfitta contro il Porto non ha lasciato soltanto grande amarezza in casa Napoli. Nel secondo tempo della sfida di Champions League, sul 3-1 per i lusitani dopo la terza rete dei padroni di casa, è andato infatti in scena un acceso confronto tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca. L'episodio è avvenuto intorno all'82', poco dopo l'ingresso dell'attaccante, subentrato a Matteo Politano. Una scena che ha mostrato il nervosismo degli azzurri mentre la partita stava ormai prendendo una direzione complicata.

Cosa è successo tra De Bruyne e Lucca

Il battibecco è stato segnalato in telecronaca su Prime Video da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, che hanno commentato con sorpresa quanto stava accadendo. La scintilla sarebbe partita al termine di un'azione offensiva del Napoli: Lucca avrebbe reclamato un pallone non ricevuto, avvicinandosi poi al centrocampista belga per protestare. De Bruyne avrebbe risposto a tono e lo scambio sarebbe proseguito per alcuni istanti, sotto gli occhi degli altri compagni.

Gli insulti di Lucca al compagno belga

A rendere ancora più acceso il confronto è stato il labiale di Lucca: secondo quanto riportato in tv, l'attaccante avrebbe ripetuto per tre volte un insulto in inglese rivolto al compagno. Le immagini hanno immediatamente alimentato le discussioni, anche se non è possibile stabilire con assoluta certezza le parole pronunciate dall'attaccante ex Udinese. L'ennesima situazione da chiarire in casa Napoli, dove il periodo sta diventando sempre più nero, tra campo e fuori.

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