Assist di CDK, altro gol di Krstovic: l'Atalanta trova subito il pari col Frosinone
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Simone Bernabei
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Oggi alle 15:16Serie A
autore Simone Bernabei
25.10.2026 15:16Serie A
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L'Atalanta si rialza, dopo lo shock del gol subito contro il Frosinone dopo 27 secondi per colpa dell'errore di Ederson.
Al 14' la squadra di Sarri trova il pareggio con Nikola Krstovic, bravissimo a staccarsi dalla marcatura di Cittadini e a trovare il gol dell'1-1 da dentro l'area di rigore. Bene anche De Ketelaere nell'occasione, suo l'assist per la rete del centravanti.
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