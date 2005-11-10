Clamoroso a Bergamo: Frosinone avanti sull'Atalanta dopo 27 secondi, erroraccio di Ederson
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Simone Bernabei
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Oggi alle 15:07Serie A
autore Simone Bernabei
25.10.2026 15:07Serie A
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© foto di AntonioFraioli
Incredibile immediato vantaggio per il Frosinone in casa dell'Atalanta, con Romano Schmid autore del gol dello 0-1 al 1'.
Clamoroso errore di Ederson al limite della propria area di rigore che sbaglia un passaggio semplice e regala il pallone al trequartista ciociaro che dopo 27 secondi non ha problemi a battere Carnesecchi e a trovare così il suo primo gol in Serie A.
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