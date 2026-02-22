Milan, Gabbia: "Dobbiamo arrivare a fine stagione senza rimpianti, oggi siamo delusi"

Matteo Gabbia, fermato nel riscaldamento per un problema muscolare prima della gara contro il Parma, ha commentato la sconfitta dei rossoneri ai microfoni di DAZN:

Come stai? Ora bisogna guardare le spalle rispetto a davanti?

"Domani farò degli esami, non è la cosa più importante oggi. Dobbiamo guardare a noi stessi, l'ho detto dopo le vittorie e lo dico anche oggi. Dobbiamo migliorare e far punti per arrivare fino a fine anno senza alcun rimpianto, avendo fatto il massimo che si poteva fare. Questo è quello che si dice nello spogliatoio, lavoriamo tanto in settimana per vincere e fare il meglio possibile".

Perché ti sei presentato tu ai microfoni senza aver giocato? Come sta lo spogliatoio?

"Abbiamo scelto così, parlo per tutta la squadra, chiunque ci fosse stato era la stessa cosa. Siamo tutti allineati sul nostro pensiero".

Arrivare al derby con 7 punti di distacco lasciava qualche speranza, vi lascia un po' di delusione?

"Sono d'accordo, c'è delusione non posso raccontare che siamo sereni e tranquilli o che non siamo arrabbiati per quanto successo stasera. E' una questione di mentalità e lucidità, guardiamo a noi stessi e ai margini di miglioramento. Altre squadre fanno il loro percorso, noi il nostro. Oggi c'è amarezza e delusione ma questo ci deve far crescere, deve darci energia e voglia di continuare a migliorare per arrivare al finale di stagione senza rimpianti. Mancano dodici partite, ci sono tanti punti in palio, dobbiamo fare del nostro meglio. Stasera c'è delusione e dispiacere per non aver raggiunto una vittoria che volevamo e poteva portarci a -7 dall'Inter".