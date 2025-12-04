Gabriel Strefezza, 8 milioni per la scelta di un addio. E non far dormire Fabregas

Di certo quest'estate Cesc Fabregas non è stato molto contento dell'addio di Gabriel Strefezza, ex Como e ora all'Olympiakos. La partenza è stata una scelta sua. Non ho dormito per due notti quando, il giorno prima di giocare contro l'Ajax, Strefezza mi ha dato questa brutta notizia. Lo capisco però molto bene e lo voglio ringraziare per tutto ciò che ha dato. È un esempio, un capitano silenzioso nello spogliatoio e qualcuno da cui i giovani possono imparare".

Il punto di partenza

Al Lecce non trovava più un posto da titolare fisso, quindi Strefezza, nel 2024, ha deciso di accettare il trasferimento al Como. 3,5 milioni per il nuovo progetto dei lombardi, neopromossa. Facendo benissimo, con 6 gol in campionato più 5 assist in tutte le competizioni, tanto da meritarsi una menzione speciale da parte del suo tecnico.

La cessione.

Poi, però, ci sono le scelte. Così dopo diversi anni fra le piccole del nostro campionato, la chiamata dell'Olympiakos è stata remunerativa. Per il Como, che ha potuto mettere a bilancio una plusvalenza avendolo ceduto a 8 milioni, ma anche per il giocatore, che ha firmato un quadriennale da 1,5 milioni di euro all'anno.

Gli scenari di mercato

C'era anche il Torino, prima dell'Olympiakos, ora appare difficile muoverlo. In questa stagione non ha ancora segnato nelle sue presenze con i biancorossi, ma ha fatto registrare quattro assist, di cui uno in Champions con il Real Madrid.