Osimhen resta in dubbio per la Juventus. Il Galatasaray deciderà solo all'ultimo momento
In casa Galatasaray permane un minimo di preoccupazione per quelle che sono le condizioni di Victor Osimhen, centravanti nigeriano che ha accusato problema fisico proprio nella sfida di andata contro la Juventus nel playoff di Champions League, gara vinta con un largo 5-2 a Istanbul.
Per il Corriere dello Sport l'ex Napoli è in "fortissimo dubbio" per domani sera, nonostante l'ottimismo fatto filtrare dalla società turca nei giorni scorsi. Il ginocchio continua ad essere dolorante a poco più di 24 ore dall'inizio del match, col suo impiego dal primo minuto che verrà deciso solo nell'immediata vicinanza della sfida.
L'intenzione dei giallorossi di Turchia sembra essere quella di non dare alcun vantaggio alla Juventus, tenendo le carte nascoste fino all'ultimo minuto. Anche per questo, difficilmente nella conferenza stampa odierna prevista alle ore 20 all'Allianz Stadium non sono previste anticipazioni in questo senso da parte del tecnico Okan Buruk. Nel caso in cui Osimhen dovesse restare fuori dalla sfida, le opzioni del Galatasaray portano alla titolarità di Mauro Icardi o all'avanzamento nel ruolo di centravanti di Yilmaz.
