Garino nuovo membro del CdA, Tether: "Puntiamo a rendere di nuovo grande la Juve"

A seguito del Consiglio d'Amministrazione della Juventus, Tether ha pubblicato un comunicato sull'inserimento di Francesco Garino come membro. "Tether è lieta di vedere il Dott. Francesco Garino nominato nel Consiglio di Amministrazione della Juventus.Tifoso bianconero da sempre, nato, cresciuto e residente a Torino, il Dott. Garino porta con sé un profondo legame con il territorio e una vasta esperienza professionale che saranno di grande beneficio per i tifosi e per la comunità del club".

"Sebbene la Juventus resti una delle società calcistiche più iconiche al mondo, Tether ha costantemente promosso una governance più solida, una maggiore responsabilità e un coinvolgimento più trasparente con gli azionisti di minoranza. Il risultato odierno mette in evidenza le sfide ancora presenti nella struttura di governance attuale del club e la sua riluttanza a coinvolgere in modo trasparente con tifosi e azionisti di minoranza".

"Tether non vede l'ora di collaborare in modo costruttivo con il Consiglio di Amministrazione per contribuire a garantire che la Juventus prosperi dentro e fuori dal campo. Insieme, puntiamo puntiamo a rendere nuovamente grande la Juventus, secondo il motto "Make Juventus Great Again".

Queste invece le parole di Paolo Ardoino. "Tether ha appena ricevuto il suo primo posto nel CdA della Juventus. Francesco Garino confermato! Grazie a tutti gli azionisti di minoranza per aver supportato la nostra richiesta di essere coinvolti. Il primo passo necessario verso MJGA!".