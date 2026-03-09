Garlando: "Tutti aspettavano lo straripante Dimarco e ha fatto la storia Estupinan"

Luigi Garlando, prima firma della Gazzetta dello Sport, analizza sul quotidiano milanese l'esito del derby vinto dal Milan: "Tutti aspettavano lo straripante Dimarco e invece ha fatto storia l’altro terzino sinistro, presunto anello debole del Milan. Diciamolo: un gol sull’asse Fofana-Estupinan (non Modric-Leao) era pagato tanto dai bookmaker. Allegri ora è a un passo dalla mission aziendale, il posto Champions: la Roma quinta è sprofondata a -9.Chivu ha ancora un buon margine di vantaggio, 7 punti, ma non può più sbagliare e deve recuperare in fretta gli assenti. Entro le prossime 4 giornate, incrocerà Atalanta, Como e Roma. Inciampare e trovarsi addosso il Diavolo è un attimo".

Questa la classifica dopo i risultati di ieri:

La classifica di Serie A

Inter 67 punti (28 partite giocate)

Milan 60 (28)

Napoli 56 (28)

Roma 51 (28)

Como 51 (28)

Juventus 50 (28)

Atalanta 46 (28)

Bologna 39 (28)

Sassuolo 38 (27)

Udinese 36 (28)

Lazio 34 (27)

Parma 34 (28)

Cagliari 30 (28)

Genoa 30 (28)

Torino 30 (28)

Lecce 27 (28)

Fiorentina 25 (28)

Cremonese 24 (28)

Hellas Verona 18 (28)

Pisa 15 (28)