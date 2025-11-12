Gasperini a Roma tra irrinunciabili e chi è sparito. Ghilardi è un acquisto bocciato

La Roma sta sorprendendo tutti, di sicuro ha smentito chi era certo che l'approdo di Gian Piero Gasperini sulla panchina dei giallorossi portasse con sé più rischi che potenziali benefici. Il cammino di una squadra che al momento occupa il gradino più alto della classifica, a pari merito con l'Inter, racconta tutta un'altra storia.

Uno dei segreti di Gasperini, osservando le scelte del tecnico e il minutaggio riservato ai propri calciatori dal tecnico di Grugliasco, si può individuare nelle scelte forti. Gasperini ha individuato un nucleo di calciatori sui quali far poggiare le proprie idee, e questo si riscontra nei tanti giocatori della Roma (già otto) che, anche per via del contemporaneo impegno europeo, hanno raccolto già oltre 1000 minuti in campo nell'arco della stagione. Il nome che più sorprenderà alcuni, ma non coloro che ricordavano della loro proficua collaborazione a Bergamo, è quello di Cristante. Dall'altro lato del guado però, ci sono appunto tanti giocatori che si sono visti a malapena. Il caso principe è quello di Daniele Ghilardi, acquistato in estate dal Verona e utilizzato per appena 6 minuti: viene da pensare che Gasperini non abbia apprezzato fino in fondo il suo acquisto. Scomparso dai radar anche il prodotto del vivaio Pisilli, hanno invece inciso gli infortuni dietro alle assenze di Bailey.

ROMA

I più impiegati: Mile Svilar (1350 minuti), Gianluca Mancini (1290 minuti), Evan Ndicka (1222 minuti), Manu Kone (1149 minuti), Bryan Cristante (1112 minuti).

I meno impiegati: Daniele Ghilardi (6 minuti), Jan Ziolkowski (94 minuti), Niccolò Pisilli (112 minuti), Leon Bailey (166 minuti), Tommaso Baldanzi (191 minuti).