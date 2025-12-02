Roma ko col Napoli, Il Messaggero analizza: "Tra sogni e limiti". A gennaio sul mercato

La sconfitta (1-0) incassata all'Olimpico domenica contro il Napoli ha riacceso i campanelli d'allarme che Gian Piero Gasperini aveva già per la sua Roma. "Tra sogni e limiti", titola nella sezione interna e dedicata allo sport Il Messaggero: infatti, a margine del desiderio ambizioso di poter competere con le grandi forze della Serie A per lo Scudetto, visto il secondo posto in classifica a -1 da Milan e Conte, c'è da tenere conto anche dei talloni d'Achille della squadra giallorossa.

In primis l'assenza di un uomo-gol. Da numero 9 o falso nove, la Roma ha bisogno di un nuovo attaccante e i dati lo testimoniano: i capitolini hanno il nono attacco della Serie A. A gennaio il club giallorosso, tuttavia, ha garantito almeno un rinforzo e le voci su un possibile assalto a Joshua Zirkzee (tornato a segnare dopo un'eternità in Premier League) del Manchester United trovano fondamento.

Ma viene analizzato un altro aspetto. Il reparto difensivo del Gasp soffre le ripartenze e spesso si fa trovare scoperto. Così come la mancanza di gol evidenziata nei centrocampisti, tra cui Manu Koné, vera certezza della stagione che aspira a guadagnarsi la chiamata ai Mondiali 2026 con la Francia. Staremo a vedere se riuscirà a convincere il CT Deschamps, finora molto ben predisposto nei suoi confronti.