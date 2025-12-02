A gennaio nuovi acquisti, Il Romanista in prima pagina: "Colma il Gasp"

Nove vittorie e 4 sconfitte. È questo il bilancio, almeno in campionato, di Gian Piero Gasperini da quando ha preso in mano il timone della Roma: 27 punti in 13 partite e la predisposizione, per posizione in classifica, alla corsa Scudetto. Infatti i giallorossi, nonostante il ko incassato all'Olimpico dal Napoli, sono ancora a ridosso della cima della Serie A e a contatto con Antonio Conte a -1. Eppure la sconfitta recente (1-0) firmata da David Neres ha evidenziato i limiti della squadra capitolina.

I tifosi, euforici per questo inizio di stagione esaltante, però vorrebbero che la società esaudisse i desideri del tecnico di Grugliasco. Per permettergli di tenere il passo delle big di A in ottica Tricolore. "Colma il Gasp", il consiglio dato da Il Romanista: a gennaio serviranno acquisti mirati e soprattutto richiesti dall'allenatore giallorosso, per colmare le lacune presenti in rosa.

In primo luogo l'attaccante che riesca a segnare. Evan Ferguson e Artem Dovbyk fin qui hanno deluso e rumor sempre più ricorrenti danno per dato di fatto l'interesse della Roma per Joshua Zirkzee del Manchester United, nonché ex Bologna.