Gasperini su Pisilli: "Per lui sarebbe meglio giocare di più, ma oggi abbiamo 3 centrocampisti"

Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa, ha risposto anche a una domanda sull'interesse del Genoa per il centrocampista giallorosso Niccolò Pisilli. Questo il commento del tecnico della Roma:

Lo vedrebbe bene al Genoa, magari in prestito?

"Molto, molto interessante. Molto bravo anche nell’immediato, non solo in prospettiva. Ha trovato poco spazio nella Roma grazie a prestazioni di Cristante, Koné ed El Aynaoui. Io ho molta considerazione di Pisilli. Forse, come per tutti i giovani, sarebbe meglio giocare di più. Se uno può farlo nella Roma, ne sarei contento e me lo auguro per lui. In questo momento però non c’è spazio, diciamo, con tre centrocampisti. Quindi non è assolutamente proponibile un suo allontanamento".

Cosa ha dato De Rossi al Genoa?

"Il coraggio. È una grande dote, una grande dote per gli allenatori e una grande dote in generale in tutti i settori. È una squadra che ha recuperato anche uno svantaggio, come il 3-3 di Cagliari, ha fatto 2-2 con la Fiorentina e ha giocato una partita di grande coraggio con l’Atalanta, restando in dieci dopo cinque minuti per tutta la gara. Questa è una bella dote. Detto questo, credo anche che, nonostante una classifica che per il Genoa è effettivamente difficile, domani noi dovremo davvero raschiare il barile per trovare e mettere in campo le migliori risorse per vincere la partita, perché abbiamo assoluta necessità di vincere, soprattutto in questo momento".

