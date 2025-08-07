Gasperini sul caso Lookman: "C'è il rischio ci si dimentichi quanto fatto insieme, mi dispiace"

Tra i tanti temi analizzati nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport, mister Gian Piero Gasperini ha parlato anche del caso Lookman: "Posso dire solo che mi dispiace, perché si corre il rischio di ricordare questi giocatori solamente per l'ultimo episodio e non per i bellissimi momenti vissuti insieme. Sono dispiaciuto sia per il ragazzo sia per la società, mi auguro che presto si risolva".

Sul progetto giovani della Roma: "Quando ci siamo parlati per la prima volta con la società, l'intenzione era proprio questa. Ciò mi ha dato entusiasmo, visto che l'ho fatto sempre nella mia carriera. Questo a Roma è una novità, può essere qualcosa di diverso. Mi ha dato uno stimolo pensare: 'L'ho fatto bene da tante parti, sarebbe straordinario se ci riuscissi anche a Roma'".

Su quando Ranieri lo escluse dai candidati per la panchina: "Era un momento cruciale del campionato, è stato bravissimo a fare così. La mia vera decisione peraltro è arrivata a fine campionato, dopo l'ultima partita. Ho chiesto all'Atalanta la possibilità di potermi incontrare con altre squadre e in tre giorni è successo tutto".

Se sceglierebbe più volentieri un nuovo calciatore o il tempo di inserirsi a Roma: "Il tempo non basterebbe mai, il tempo è questo e proprio per quello non parlo di risultati, ma di credibilità. Certo, tutti vorremmo partire subito forte vincendo ed essendo competitivi, magari con un altro gioco. Non mi sento però di promettere questo, anche se quello è ovviamente l'obiettivo".