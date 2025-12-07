Roma, Gasperini: "Troppo presto per parlare di mercato. Rosso? Non ne ho parlato"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko per 1-0 in casa del Cagliari e ha parlato così della possibilità di intervenire nella sessione di trasferimenti invernale: "Credo sia troppo presto per parlare di gennaio e mercato. Adesso non è sicuramente il momento. Noi vogliamo prima recuperare i giocatori che abbiamo in rosa e cercare di gestire loro al meglio".

Cosa si poteva fare di più oggi?

"Nel primo tempo era la gara che ci aspettavamo, abbiamo cercato di fare una partita un po' più tecnica ma il Cagliari è stato bravo. L'espulsione poi ha cambiato le sorti della gara, abbiamo concesso qualcosina di troppo e fatto qualche errore di troppo. L'espulsione è stata data per un fallo da ultimo uomo, ma non ne ho ancora parlato con nessuno, non ho chiesto spiegazioni nemmeno all'arbitro".

