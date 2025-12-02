Generoso Rossi: "Ho scommesso ma mai venduto una partita. Chi lo ha fatto gioca ancora"

Generoso Rossi torna a parlare della questione legata alle scommesse. L'ex portiere di Siena e Palermo, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha raccontato la squalifica: "Ero un pesce piccolo e me lo misero in quel posto. Mi hanno bruciato una carriera che prometteva bene. Ero di proprietà del Palermo. Senza quella squalifica sarei andato alla Lazio a giocarmela con Peruzzi".

L'ex estremo difensore ha ammesso che scommetteva sulle partite "ma non sulla mia squadra - ci tiene a precisare -. Scommettevo sulla Serie C, ma non potevo farlo. Non mi sono mai venduto una partita, come altri che invece giocano ancora. Uno di questi è Masiello, ma penso anche a Fagioli. Io li avrei radiati tutti".

La sua carriera ebbe un brutto stop e la cosa che gli fece più male, racconta sempre Rossi, è stata quella di girare negli stadi col marchio di "venditore di partite": "Se non avessi avuto una famiglia dietro sarei caduto in depressione - ha concluso -. Il colpo fu duro, mi creda: quando giocavo ventimila persone mi urlavano 'venduto'. La giustizia penale mi ha assolto, quella sportiva invece mi ha condannato. C’è gente che giocava con me a Siena che davvero si giocava la casa".