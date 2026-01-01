Il centrocampo di De Rossi parla brasiliano: chi è Amorim, il prossimo acquisto del Genoa

Poco più di 48 ore. Un blitz quello del Chief of Football Diego Lopez in Portogallo per chiudere l'acquisto del centrocampista. Daniele De Rossi avrà presto un innesto per la sua mediana visto che è in viaggio verso l'Italia Alexsandro Amorim, classe 2005 brasiliano in arrivo dall'Alverca. Un'operazione che andrà a compimento nelle prossime ore con le visite mediche e la firma sul contratto del giocatore che approderà all'ombra della Lanterna a titolo definitivo per una cifra di otto milioni di euro più due di bonus.

Gli anni in Brasile

Centrocampista centrale dotato di buon piede è cresciuto nelle giovanili del Fortaleza club con cui ha debuttato il 27 aprile 2023, a 18 anni non ancora compiuti, nel match di Coppa del Brasile contro l’Aguia de Marabà match vinto per 2-0. Nella stagione 2025 è stato ceduto in prestito all’Athletic, club che milita nella seconda serie brasiliana dove ha disputato complessivamente 27 presenze e tre reti.

Il passaggio in Europa

La sorsa estate il passaggio a titolo definitivo all’Alverca, club che milita nella prima divisione portoghese. Fin da subito è diventato un titolare della squadra lusitana con cui, in questi primi sei mesi, ha collezionato 21 reti fra campionato, Coppa di Portogallo e Coppa di Lega realizzando due reti.