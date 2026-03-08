Genoa avanti di rigore: la sblocca Messias dagli undici metri, 1-0 sulla Roma
TUTTO mercato WEB
Sì è sblocca il punteggio al “Ferraris”. il Genoa passa in vantaggio contro la Roma. Ellertsson viene atterrato in area da Pellegrini, per il direttore di gara non ci sono dubbi ed indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Junior Messias che supera Svilar.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
3 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"