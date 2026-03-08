Genoa, Messias e il rinnovo al ribasso: "Il calcio non è solo soldi. Qui si vivono emozioni"

Dopo la vittoria contro la Roma, il centrocampista del Genoa, Junior Messias, autore del gol del momentaneo 1-0, ha parlato a Sky Sport commentando la sua decisione presa qualche tempo fa di rinnovare il suo contratto con il Grifone rinunciando a qualcosa dal punto di vista economico pur di rimanere e mettersi in gioco con la maglia rossoblù.

Questo il pensiero del numero 10 del Genoa: "La festa che stanno facendo adesso i nostri tifosi è uno dei motivi che mi hanno convinto ad accettare. Qui si vivono sempre grandi emozioni, il calcio non è solo soldi. Il nostro mestiere è bellissimo e non contano solo quelli".