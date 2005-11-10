Genoa, Baldanzi e Traoré si allenano in gruppo: Ehizibue può rientrare con la Juventus

Settimana di valutazioni in casa Genoa. La marcia di avvicinamento in vista della gara casalinga contro il Venezia è iniziata sotto la pioggia e sotto l’allerta meteo arancione che ha interessato tutta la Liguria. Il tecnico Daniele De Rossi è alle prese con un’infermeria che, spera, di poter svuotare almeno in parte per la gara del “Ferraris” contro gli uomini di Davide Nicola con Ethan Meichtry, Elias Havel e Lorenzo Colombo che verranno valutati giorno dopo giorno per monitorare i progressi ai rispettivi infortuni.

Baldanzi e Traoré in gruppo

Le buone notizie dalla giornata di oggi riguardano Tommaso Baldanzi e Hamed Traoré. I due centrocampisti si sono regolarmente allenati insieme ai compagni al "Signorini" e sono arruolabili per domenica prossimi con il mister rossoblù che potrebbe anche valutare di schierarli, soprattutto l'ex Sassuolo, dal primo minuto.

Ehizibue può rientrare con la Juve?

Da osservare con maggiore attenzione invece la situazione di Kingsley Ehizibue. L'esterno ex Udinese ha dato forfait all'ultimo per il match in casa della Roma di sabato scorso per un fastidio muscolare al flessore della coscia sinistra. La sensazione è che per la gara contro i lagunari potrebbe essere ancora assente e potrebbe tornare a disposizione per la sfida infrasettimanale contro la Juventus.