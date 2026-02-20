Genoa-Torino, le probabili formazioni: Zapata in vantaggio su Kulenovic per affiancare Simeone

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Torino (Domenica 22 febbraio, ore 12.30, arbitra Guida, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Genoa

Abbondanza a centrocampo per Daniele De Rossi. Per la sfida di domenica all’ora di pranzo al “Ferraris” il tecnico rossoblù può vantare di almeno cinque giocatori per tre ruoli davanti alla difesa. Sicuro di una maglia da titolare Frendrup con Malinovskyi al suo fianco mentre la terza maglia se la contenderanno probabilmente Messias e Baldanzi con Ellertsson che potrebbe anche scalare sull’esterno al posto di Martin con Norton-Cuffy a destra. La retroguardia a protezione della porta di Bijlow sarà composta da Marcandalli, Ostigard e Vasquez mentre in attacco non si tocca la coppia formata da Colombo e Vitinha. (da Genova, Andrea Piras)

Come arriva il Torino

Baroni deve scegliere il partner di Simeone, il grande assente per lo scontro salvezza contro il Genoa è Adams: lo scozzese si è fermato per un problema muscolare e ne avrà per una ventina di giorni, Zapata appare in leggero vantaggio su Kulenovic per affiancare il Cholito. A centrocampo scalpitano Casadei e Ilkhan per completare la mediana insieme a Vlasic, sulle corsie laterali il tecnico ritrova Obrador ma è orientato a puntare sulla coppia Pedersen-Aboukhlal. In difesa, invece, può recuperare Ismajli, anche se al momento è dietro al terzetto Marianucci-Maripan-Coco davanti al portiere Paleari. (da Torino, Emanuele Pastorella)