Genoa, la voglia matta di Colombo: il centravanti scalpita e vuole sbloccarsi in campionato

L'attacco del Genoa ritrova piano piano i suoi pezzi. Nella giornata contro il Venezia, il tecnico Daniele De Rossi ha avuto a disposizione, seppur dalla panchina, sia Ethan Meichtry che, soprattutto, Lorenzo Colombo. Il centravanti rossoblù è entrato in campo a gara in corso in un momento molto complicato della partita. I palloni giocabili non sono stati molti ma comunque ha corso e si è sbattuto per la squadra nonostante la caviglia infortunata in quel di Bucarest lo scorso 2 ottobre non fosse proprio a posto.

Le parole di De Rossi

A dirlo è stato lo stesso mister del Grifone in conferenza stampa che ha difesa il suo giocatore anche da qualche mugugno di troppo dalla tribuna: "Colombo ha fatto una partita di cuore e sacrificio, con una caviglia un po’ così. Lo staff medico ha fatto un grande lavoro e ha dato tutto per esserci. Mi spiace quando viene beccato dal pubblico durante la partita, i giocatori così meritano sempre applausi e che io sottolinei quando stanno in campo e se la sarebbero potuta vedere tranquillamente in tribuna".

Ancora a secco in campionato

Tornato in gruppo per il match di domenica scorsa, adesso Colombo si candida anche per una maglia dal primo minuto al fianco di Osmajic, ormai titolare inamovibile. I due hanno dimostrato un ottima intesa con l'ex Milan che gli ha fornito già due assist in stagione. Adesso però vuole sbloccarsi in campionato dopo aver trovato ad agosto la rete contro l'Ascoli in Coppa Italia. Domani c'è la Juventus. E quale migliore iniezione di fiducia per trovare la via del gol.