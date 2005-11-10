Genoa, crolla l'impero dell'ex proprietà 777 Partners: Josh Wander si dichiara colpevole

Si chiude nel peggiore dei modi la parabola di 777 Partners, holding di Miami che tra il 2021 e il 2024 è stata proprietaria anche del Genoa. Josh Wander, 45 anni e co-fondatore della società di investimento, si è dichiarato colpevole davanti al tribunale federale di Manhattan per frode telematica e frode sui titoli. Wander ha ammesso di aver ottenuto prestiti nel 2021 e nel 2022 utilizzando valori degli asset superiori a quelli reali. "Quando ho fatto queste cose sapevo che quello che stavo facendo era sbagliato e sono profondamente dispiaciuto per la mia condotta", ha dichiarato davanti al giudice J. Paul Oetken. La sentenza è prevista per il 1° marzo: la pena massima complessiva per i due reati arriva a 40 anni di carcere. Wander, attualmente libero su cauzione, ha inoltre accettato di pagare 500 milioni di dollari di risarcimento agli investitori.

Le accuse della procura: "Centinaia di milioni sottratti a creditori e investitori"

Durissimo il quadro tracciato dalla procura federale di New York. Secondo il procuratore Jamie McDonald, Wander avrebbe "impegnato più volte gli stessi beni a garanzia di prestiti diversi", dichiarato attività inesistenti, fornito informazioni false sulla situazione finanziaria di 777 Partners e falsificato estratti conto bancari. Parte del denaro ottenuto sarebbe stata utilizzata anche per sostenere i costi del portafoglio di club calcistici controllati dalla holding. Il meccanismo avrebbe cominciato a sgretolarsi nel marzo 2023, quando uno dei creditori sollevò dubbi sulla doppia costituzione in garanzia di alcuni asset.

Dal Genoa di 777 Partners all'arrivo di Dan Sucu

Le vicende di 777 Partners hanno coinvolto direttamente anche la storia societaria recente del Genoa. Nel 2024 la holding è stata sostituita alla guida del club da A-Cap, suo principale creditore, prima dell'aumento di capitale che ha portato Dan Sucu al controllo con il 77% delle azioni. Anche A-Cap è successivamente finita sotto la lente delle autorità statali di Carolina del Sud e Florida, che hanno sospeso l'attività di alcune sue realtà assicurative per timori legati alla situazione finanziaria. Per il Genoa, il passaggio a Sucu ha quindi segnato l'uscita da una galassia societaria successivamente travolta dalle inchieste statunitensi. A riportarlo è Il Secolo XIX.