Genoa, De Rossi fa notare: "Pochi tiri? Come Juve, Inter e Lazio contro il Pisa"

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato a Sky Sport al termine della gara giocata dai suoi contro il Pisa. Di seguito le sue dichiarazioni.

C'è stata un po' di paura nei suoi giocatori?

"Abbiamo smesso un po' di giocare, di provare le cose che ci stavano riuscendo. Avrei capito se avessimo smesso di palleggiare se il Pisa avesse iniziato ad aggredire forte. La partita invece è rimasta simile e noi abbiamo iniziato a calciare lungo, loro sono più strutturati fisicamente di noi. Abbiamo messo più attaccanti e lì forse dovevamo andare più diretti verso l'area".

Si fa fatica ad andare al tiro, più che al gol.

"Si deve migliorare, ma magari non avete tempo e vi invito a riguardare Pisa-Juve, Pisa-Inter o Pisa-Lazio: poche squadre tirano molto contro il Pisa. Era una partita che dovevamo dominare, siamo stati poco dominanti, ne è uscito un pareggio giusto".