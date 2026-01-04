Serie A, la classifica: il Torino raggiunge il Sassuolo, Verona agganciato dalla Fiorentina
TUTTO mercato WEB
Tris del Torino in casa del Verona: si tratta di tre punti importanti per la squadra granata, che raggiunge quota 23 lunghezze insieme al Sassuolo. Classifica complicata invece per i gialloblù, agganciati dalla Fiorentina nel gruppetto delle tre squadre ultime con 12 punti. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa che si concluda il 18° turno:
Milan 38 (17)
Napoli 37 (17)
Inter 36 (16)
Juventus 33 (18)
Roma 33 (18)
Como 30 (17)
Bologna 26 (16)
Atalanta 25 (18)
Lazio 24 (18)
Sassuolo 23 (18)
Torino 23 (18)
Udinese 22 (18)
Cremonese 21 (18)
Parma 18 (17)
Cagliari 18 (18)
Lecce 17 (17)
Genoa 15 (18)
Verona 12 (17)
Fiorentina 12 (18)
Pisa 12 (18)
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
