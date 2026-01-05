Lennart Karl e la dichiarazione che non piacerà al Bayern: "È il Real il club dei miei sogni"

La giovane perla del Bayern Monaco, Lennart Karl, ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori con una dichiarazione destinata a far discutere. Nel corso di una visita a un fan club del club bavarese, il talento classe 2008 ha svelato apertamente quale sia il grande sogno della sua carriera. A soli 17 anni, già protagonista sotto la guida di Vincent Kompany, Karl ha ammesso che gli piacerebbe vestire un giorno la maglia del Real Madrid.

"Il Bayern è un club molto, molto grande. Giocare qui è un sogno. Ma un giorno vorrei sicuramente firmare per il Real Madrid: è il club dei miei sogni, ma che resti tra noi", ha detto Karl sorridendo. "Ovviamente il Bayern è qualcosa di speciale e mi sto divertendo tantissimo qui", ha poi aggiunto, sottolineando il forte legame con la società che lo ha fatto crescere e lo ha lanciato nel calcio professionistico.

Il giovane centrocampista offensivo ha parlato anche di un altro traguardo che lo affascina particolarmente, quello della Nazionale e di un possibile Mondiale. "Certo che mi piacerebbe andarci. Devo continuare a fare bene e poi si vedrà se succederà oppure no. Andare a un Mondiale a 17 anni sarebbe qualcosa di davvero speciale. Sto lavorando molto duramente e spero che alla fine arrivi la mia ricompensa", ha concluso Karl, confermando ambizione, consapevolezza e una maturità già notevole per la sua età.