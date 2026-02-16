Che noia allo Zini. Lo 0-0 tra Cremonese e Genoa non serve nessuno (ma accontenta entrambe)

Vince la paura allo Zini nel match della 25^ giornata tra la Cremonese e il Genoa. E' uno 0-0 con pochissime emozioni quello che matura al termine dei 90 minuti, un pareggio che permette ad entrambe le squadre di restare appaiate al 16esimo posto a quota 24 punti, tre in più rispetto a Fiorentina e Lecce (che ha una gara in meno).

La partita

Allo stadio Zini va in scena un primo tempo dai ritmi bassi, con il Genoa più pericoloso della Cremonese. I rossoblù si rendono insidiosi con Messias e soprattutto con Norton-Cuffy, fermato da un grande intervento di Audero. I padroni di casa rispondono sfruttando le palle inattive e la fisicità di Milan Djuric, andando vicini al gol nel finale con una rovesciata del bosniaco e il tentativo di Terracciano. Nella ripresa il copione non cambia: il Genoa parte meglio e sfiora il vantaggio ancora con Messias, mentre la Cremonese cresce con il passare dei minuti rendendosi pericolosa con Djuric e Grassi. I cambi di De Rossi, compreso l’esordio di Baldanzi, non producono effetti concreti. Nel recupero l’ultima grande occasione è per i grigiorossi, ma Bonazzoli colpisce la traversa, lasciando il risultato invariato.

Le parole di De Rossi

Questo il commento di Daniele De Rossi: "Una sconfitta sarebbe stata dura da digerire, forse la più dura. Nelle ultime due sconfitte ci siamo “appoggiati” sul Var e altro. Oggi ce la saremmo presa con noi, sarebbe stata dura rialzarsi. Tralasciando l’ultimo episodio, ho visto un’ottima squadra. Ho visto la partita che avevamo preparato, giocare contro la Cremonese è difficile perché è una squadra fisica e verticale. Baldanzi? E' entrato bene, ieri l’avevo visto bene in una partitella sui venticinque metri, com’è stato l’ultimo tratto di partita. Ho pensato che il suo ingresso ci avrebbe dato una mano, è un calciatore di qualità. Dobbiamo solo valutare la sua condizione fisica perché è stato fermo più di un mese, viene da un periodo intenso ma lui non ne ha sofferto".

Le parole di Nicola

Questa l'analisi di Davide Nicola: "Volevamo dare seguito alle prove con Inter e Atalanta e ci siamo riusciti, ritrovando una certa solidità. Meritavamo qualcosina in più in questo periodo, non è arrivato, ma va bene uguale. Non ricordo altre occasioni concesse oltre al tiro di Norton-Cuffy contro una squadra con qualità. A oggi bisogna trovare il modo di trovare la continuità, so che non è facile, sapendo che poi troveremo la Roma. Bisogna essere pazienti e calmi, ci sono 13 partite che rimangono: dietro, in zona salvezza, la Serie A è tosta e non sappiamo ancora quanti punti serviranno. Sono fiducioso, vedo che la squadra cresce e sto recuperando altri giocatori".