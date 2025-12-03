Napoli, Manna sulla Coppa Italia: "Un nostro obiettivo, non la vinciamo da 5 anni"

Il Napoli di Antonio Conte torna in campo oggi alle 18:00 al Diego Armando Maradona per sfidare il Cagliari di Fabio Pisacane negli ottavi di Coppa Italia. Gli azzurri arrivano al match con grande entusiasmo dopo tre vittorie consecutive tra Serie A e Champions, compreso il prestigioso successo all’Olimpico contro la Roma. Un momento positivo che dà slancio verso il prossimo big match con la Juventus, ma Conte non vuole distrazioni: superare il turno è fondamentale per dare continuità al percorso e confermare la crescita della squadra, seconde linee comprese.

Anche su questo si è soffermato Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, intervenuto nel pre-partita al microfono di Mediaset: "È un obiettivo importante, manca da 5 anni a Napoli. Ci sono dei giocatori che stanno lavorando bene e si devono far trovare pronti. Abbiamo in campo una buona formazione, con qualche esperimento, ma sono sicuro che approcceremo il match nel modo giusto".

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-CAGLIARI

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca

Allenatore: Antonio Conte

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile, Luperto, Obert, Rodriguez; Di Pardo, Adopo, Gaetano, Deiola; Kiliksoy, Luvumbo; Pavoletti

Allenatore: Fabio Pisacane