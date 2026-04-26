Ostiamare in Serie C, De Rossi in lacrime: "È una vittoria di famiglia"
Sconfitta in campo, ma emozioni contrastanti fuori: Daniele De Rossi ha commentato così il momento vissuto dopo il 2-0 subito dal suo Genoa contro il Como. Una battuta d’arresto che lascia amarezza, ma che viene bilanciata da una grande soddisfazione personale: la promozione in Serie C dell’Ostiamare, società di cui è presidente.
“Avrei voluto festeggiare in modo diverso, questa sconfitta mi disturba”, ha ammesso De Rossi in sala stampa al Ferraris. “Fa però parte di un percorso che ci ha portato alla salvezza”. Il tecnico ha poi allargato lo sguardo oltre il risultato sportivo: “È una gioia che va oltre il calcio, è qualcosa di familiare, umano”.
Il riferimento è proprio al traguardo raggiunto dal club di Ostia, legato profondamente alla sua storia personale: “Torniamo alla ribalta per qualcosa di bello, non per fatti di cronaca. Ora voglio andare ad abbracciare l’altra mia famiglia, quella dell’Ostiamare. Era il sogno della mia famiglia portare questa realtà più in alto”.
Visibilmente emozionato, De Rossi non ha nascosto il contrasto tra i due momenti: “Mi dispiace per la partita, ma non pensavo di raggiungere la salvezza con il Genoa così in anticipo e allo stesso tempo vincere il campionato con una giornata d’anticipo”.