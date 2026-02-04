Davide Nicola ritrova il suo fedelissimo. Ma per Luperto non è andata come voleva

Il trasferimento di Sebastiano Luperto dal Cagliari alla Cremonese è stato uno dei più onerosi dell'ultimo giorno di calciomercato. La società grigiorossa alla ricerca di un innesto d'esperienza in difesa ha chiuso l'operazione grazie a un'offerta da cinque milioni di euro, una proposta decisamente importante per il classe '96 che ha permesso la chiusura dell'operazione anche grazie a un contratto fino al 2030. Soprattutto grazie alla volontà del Cagliari, dinanzi a un'offerta così importante, di favorire la cessione un anno e mezzo dopo il suo arrivo dall'Empoli. Dopo 58 presenze e due gol.

L'avventura a Cagliari non è finita come Luperto desiderava e ieri il difensore, in occasione del post d'addio, non ha fatto nulla per nasconderlo: "Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti in cui ci si trova semplicemente a prendere atto di situazioni già definite e di percorsi che cambiano senza poter intervenire. Si può sempre dire di no, è vero, ma con il rischio, se non la certezza di essere messo da parte e/o di non sentirsi più parte integrante di un progetto. È la realtà dei fatti, e va accettata". Parole amare, anche perché meno di un mese fa proprio dopo la sfida contro la Cremonese il presidente del Cagliari Tommaso Giulini aveva parlato di un giocatore che non aveva alcuna intenzione di andare via. E mister Pisacane, sempre in quella occasione, aveva aggiunto: "Luperto dobbiamo tenercelo stretto, è forte".

Alla fine però a prevalere è stata la logica del mercato. Quella di un'offerta oggettivamente importante per il club sardo, ma anche per il calciatore che ha firmato col suo nuovo club un contratto di quattro anni e mezzo. Luperto in queste ore ritrova mister Nicola per la terza volta in carriera: dopo Empoli e Cagliari, il centrale classe '96 torna a lavorare con l'allenatore che spinse per il suo arrivo in Sardegna appena approdato alla guida dei rossoblù e che altrettanto ha fatto in questi mesi.

Nicola è stato accontentato sul gong della finestra invernale di calciomercato, una firma che ha messo la parola fine su una trattativa che s'è trascinata per tutta il mese di gennaio. Che era stata messa in piedi già lo scorso agosto.