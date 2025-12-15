Italia U16, arriva il Portogallo per un doppio test, i convocati di Pasqual
Nella giornata di domani, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, si disputerà la prima delle due amichevoli tra le formazioni under 16 di Italia e Portogallo, con replica prevista il giovedì successivo e che chiuderà il 2025 per questa categoria.
Per l'occasione il ct Manuel Pasqual ha convocato 22 giocatori nati nel 2010:
Portieri
Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza)
Difensori
Mattia Barbone (Fiorentina), Lorenzo Damonte (Genoa), Lorenzo Dattilo (Roma), Alessandro Foroni (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Alberto Samà (Juventus), Emanuele Pio Troiano (Milan)
Centrocampisti
Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Noah Blandina (Club Brugge), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Francesco Olivieri (Empoli), Edoardo Rastello (Juventus), Abdou Samath Seye (Milan)
Attaccanti
Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Fortune Erhunmwun Egharevba (Hellas Verona), Michele Elena (Lazio), Giuseppe Pipitò (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa).
