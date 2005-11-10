Lecce, piove sul bagnato: Pierotti sarà operato alla caviglia e col Genoa anche Monteiro ko
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 21:37Serie A
autore Giacomo Iacobellis
01.11.2026 21:37Serie A
L'attaccante argentino ha riportato la frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra, mentre lo svizzero un problema al polpaccio.
Arrivano novità, purtroppo poco positive, dall'infermeria del Lecce. "L’U.S. Lecce comunica sui propri canali ufficiali che il calciatore Santiago Pierotti, a seguito della frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra, verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni", si legge sui canali ufficiali del club salentino.
Col Genoa anche Monteiro si è fatto male
Inoltre, durante la gara casalinga persa col Genoa per 2-1 mister Eusebio Di Francesco ha perso per infortunio anche Joël Almada Monteiro: sostituito al 60', lo svizzero ha accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro. Si attendono gli esami delle prossime ore per un report più specifico sulle sue condizioni.
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