Juve contestata, 0-0 al 45' allo Stadium, tre vittorie di fila per De Rossi: le top news delle 22

Serata di tanto calcio e, comprensibilmente, poco calciomercato in questa domenica 1° novembre. Juventus e Napoli chiudono il primo tempo sullo 0-0 dopo 45 minuti intensi e ricchi di occasioni, mentre il Genoa espugna il Via del Mare e conquista la terza vittoria consecutiva. Fuori dallo Stadium, intanto, i tifosi bianconeri hanno contestato la squadra bianconera nel giorno del 129° anniversario della fondazione del club.

Juventus-Napoli, primo tempo senza gol: occasioni da entrambe le parti

Primo tempo senza reti all'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, ma il risultato non racconta pienamente quanto visto in campo. Le due squadre si affrontano a viso aperto e creano diverse occasioni: Vicario è decisivo sul colpo di testa di Lucca, mentre la Juventus colpisce un palo con Cabal e protesta per un possibile rigore dopo un contatto con Olivera. Nel finale ci provano Lang e Alajbegovic per gli ospiti, senza trovare lo specchio, mentre Meret si supera sul diagonale del bianconero. Si va al riposo sullo 0-0, con una partita ancora tutta da decidere.

Genoa, terza vittoria consecutiva: Lecce battuto 2-1 al Via del Mare

Il Genoa espugna il Via del Mare e supera il Lecce per 2-1, centrando il terzo successo consecutivo e salendo a quota 13 punti in classifica. La squadra di De Rossi indirizza la gara con Osmajic all'11' e Messias al 28', prima che una sfortunata deviazione dello stesso attaccante rossoblù su punizione di Maleh riapra la partita. Nel recupero il VAR annulla il possibile pareggio di Stulic per un tocco di mano. Nella ripresa El Shaarawy colpisce un palo e Bijlow è decisivo nel finale sulla conclusione di Ngom. Per il Lecce arriva invece la terza sconfitta consecutiva: i salentini restano fermi a nove punti.

Juventus, contestazione dei tifosi nel giorno del 129° anniversario

Nonostante il clima di festa per il 129° compleanno della Juventus, fuori dall'Allianz Stadium è andata in scena la protesta dei tifosi bianconeri. I gruppi della Curva Sud si sono radunati all'esterno dell'impianto prima del match, esponendo uno striscione dal messaggio inequivocabile: "129 anni di gloria. La nostra maglia è storia. Ridateci la nostra Juventus". Una presa di posizione rivolta alla squadra e a Luciano Spalletti, ai quali viene chiesto di onorare la storia e i colori del club proprio in una giornata simbolica per la società.