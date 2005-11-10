Genoa, Messias: "Possiamo fare qualcosa di importante, ma dobbiamo essere più cattivi"

Walter Junior Messias, fantasista del Genoa, ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 2-1 in casa del Lecce. Le sue parole: "Vittoria importante. I punti fuori casa pesano sempre tanto. Lecce difficile da affrontare ma dobbiamo essere più cattivi. Potevamo fare meglio, abbiamo saputo soffrire. Sono importanti tre punti".

Come glielo spieghiamo ai tifosi che bisogna andare con calma?

"Abbiamo avuto un momento difficoltà, la squadra è cambiata tanto questa estate. Si vede adesso che il mister può chiudere gli occhi, scegliere e noi andiamo a duemila. Possiamo fare qualcosa di importante. Il campionato è lungo, dobbiamo tenere la tensione alta".