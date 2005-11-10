Tante occasioni ma zero gol allo Stadium: Juventus-Napoli 0-0 all'intervallo

Primo tempo senza gol nella sfida tra Juventus e Napoli all'Allianz Stadium. Risultato un po' bugiardo, visto che le due squadre si sono affrontate a viso aperto e hanno avuto diverse occasioni per sbloccare il risultato, senza però riuscirci.

Partita viva fin dall'inizio, con la prima grande occasione capitata sulla testa di Lorenzo Lucca: cross dalla sinistra di Politano e inzuccata del centravanti del Napoli che ha trovato però la grande risposta di Vicario, che ha evitato lo 0-1. La Juventus poi ha iniziato a provare a far male ai partenopei, alzando il ritmo e rischiando anche qualcosa dal punto di vista disciplinare, specie con Koopmeiners, graziato dall'arbitro Sozza per una brutta entrata su Anguissa che meritava come il minimo il cartellino giallo.

Un palo, un rigore richiesto e altre due grandi occasioni

Intorno alla mezz'ora la partita si è poi accesa definitivamente. Al 28' palo colpito da Cabal su calcio d'angolo e nel prosieguo dell'azione i bianconeri hanno chiesto un calcio di rigore per il più classico degli step on foot di Olivera sullo stesso Cabal ma l'arbitro ha lasciato correre e il VAR non lo ha richiamato al monitor, per un'altra novità assoluta dopo i tanti penalty assegnati per questo tipo di fallo. Successivamente grandissime occasioni per Lang prima e per Alajbegovic poi ma entrambi hanno calciato alto da buona posizione. Nel finale di tempo altra chance per la Juve, con il diagonale di Alajbegovic che ha trovato una grande risposta di Meret. 0-0 all'intervallo.