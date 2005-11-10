L'altro man of the match di Lecce-Genoa è costato ai rossoblù appena 200.000 euro

L'altro man of the match di Lecce-Genoa 1-2, assieme a Junior Messias (premiato dalle tv per la sua combo gol più assist), è stato pagato appena 200mila euro. Protagonista anche oggi al Via del Mare con almeno due parate decisive, Justin Bijlow si sta rivelando uno degli affari più riusciti del mercato rossoblù: arrivato a gennaio praticamente a prezzo di saldo, oggi ha un valore di mercato decisamente superiore. Il Genoa ha creduto fin da subito nelle sue qualità, tanto che in estate ha deciso di blindarlo con un rinnovo fino al 2029. Una scelta che, partita dopo partita, sta dando ragione alla società ligure.

Il percorso prima del Genoa

Cresciuto nel Feyenoord, Bijlow ha trascorso gran parte della propria carriera in Olanda, collezionando oltre 150 presenze con la prima squadra e conquistando diversi trofei nazionali. Nel suo percorso anche la Nazionale olandese, con cui ha partecipato al Mondiale in Qatar del 2022 e all'Europeo del 2024. Una carriera che sembrava destinata a decollare definitivamente, ma che è stata frenata da diversi problemi fisici, impedendogli di trovare quella continuità necessaria per imporsi stabilmente ad alto livello. Il trasferimento, per il 28enne di Rotterdam, in Italia rappresentava dunque una nuova occasione per rilanciarsi.

Mezza vittoria di Lecce è sua

Quest'occasione, a Genova Bijlow sembra averla sfruttata nel migliore dei modi. Mister De Rossi gli ha affidato le chiavi della porta rossoblù e l'olandese sta rispondendo con prestazioni sempre più convincenti. Contro il Lecce è stato decisivo: prima la parata sul tentativo di Gorter, poi l'intervento straordinario sulla conclusione di Ngom deviata da Ostigard, che ha conservato il vantaggio genoano nel finale. Voto 6,5 nella pagella di TMW e tre punti preziosi per il Grifone di De Rossi.