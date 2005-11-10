Lecce, Di Francesco: "I miei attaccanti non segnano, dobbiamo essere più bravi"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 1-2 contro il Genoa. Le sue parole: "Non basta il cuore ma bisogna metterci qualità perché quando metti una squadra alle corde poi nelle scelte finali bisogna essere più lucidi. Loro sono stati micidiali e noi invece siamo stati poco incisivi tranne il gol annullato a Stulic. Non si sono sbloccati i miei attaccanti e questo lo stiamo pagando. Dopo il gol abbiamo fatto letture non ottime, dobbiamo essere più bravi. Peccato per il resto perché potevamo pareggiarla e forse avremmo anche meritato".

Quanto ti fa arrabbiare non percepire il pericolo sui gol?

"Qualcuno ha subito la partita di Frosinone. Bisogna essere pericolosi e incisivi. Bisogna lavorare e migliorare. Anche il primo gol viene da un nostro disimpegno errato, il secondo da un fallo laterla e ti trovi sotto di due gol. La squadra ha reagito con testa, cuore e con il pensiero giusto ma siamo mancati nell'andare a concretizzare. Stulic è stato sfortunato sul gol".

Durante la settimana vedi che il tuo parco attaccanti ha confidenza col gol?

"Ieri Stulic dopo aver fatto la parte tattica ha fatto tre gol, la sua squadra perdeva. Cosa devo rispondere. Ieri ha fatto tre gol di qualità. Tutti gli attaccanti delle altre squadre fanno gol, noi non ci stiamo riuscendo e in queste gare è troppo importante l'apporto dei nostri attaccanti".