Grifone a Udine. Il Secolo XIX sul Genoa: "Colombo e Vitinha sfidano Davis e Zaniolo"

Il Secolo XIX oggi in edicola nella propria sezione sportiva si concentra anche sul Genoa, oggi protagonista nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Il Grifone alle 18 sarà ospite dell'Udinese, in una sfida che vedrà anche un duello nel duello tra gli attaccanti. Da una parte Colombo e Vitinha, che vorranno trascinare i rossoblu verso un risultato positivo, dall'altra Davis e Zaniolo, pronti a regalare nuove gioie ai bianconeri.

Colombo e Vitinha si sono scambiati assist e gol negli ultimi due turni mentre Davis e Zaniolo sono già arrivati a quota 4 reti ciascuno. Numeri che evidenziano il valore dei calciatori tanto per i liguri quanto per i friulani, entrambi alla ricerca di continuità. Il Genoa infatti è volato a quota 11 nell'ultimo turno, complice il 2-1 contro il Verona che ha consentito agli uomini di De Rossi di fare un passo in avanti in ottica salvezza.

Lo stesso De Rossi, ovviamente, punterà ancora sulla coppia Colombo-Vitinha. Situazione un po' più tranquilla invece per l'Udinese, che dopo due sconfitte di fila si è rialzato battendo 0-2 il Parma al Tardini. Il tecnico Runjaic farà leva sulle doti di Davis e Zaniolo ma potrà contare pure su Buksa, ariete da poter utilizzare a gara in corso.