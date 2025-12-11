Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Malinovskyi parla a Il Secolo XIX: "Il rigore? Ho solo pensato a tirare fortissimo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:33Rassegna stampa
Stefano Bertocchi

"Il rigore? Ho solo pensato a tirare fortissimo. Ci siamo sbloccati, adesso avanti tutta". Apre con un virgolettato di Ruslan Malinovskyi la prima pagina sportiva dell'edizione odierna de Il Secolo XIX, che oggi propone un'intervista al centrocampista del Genoa autore di un gol da dischetto contro l'Udinese.

Il Grifone non segnava un rigore da 582 giorni: "Quanto pesava quello di Udine? Un po' ma mi sentivo tutto sommato tranquillo. Certo, un conto è tirarne uno al 34' del primo tempo e un altro è calciarlo al 96' ed è decisivo, come è successo a Cornet. Capisco benissimo quello che può aver provato Max in quel momento. Io sono andato sul pallone con il pensiero solo di tirare il pallone forte, il più forte possibile. E bene, in modo da rendere il compito del portiere difficile. Se poi fosse stato così bravo da fare una super parata allora.... Invece è andata. Avevamo tanta pressione, quella vittoria ci ha consentito di allentarla. Ci siamo sbloccati, in altre partite avremmo meritato di più ma non siamo riusciti a vincere, anzi a volte abbiamo finito per perdere. Poi c'è stato l'arrivo di De Rossi, abbiamo cambiato alcune cose in campo e stiamo imparando ad applicare quello che ci chiede. Stiamo riuscendo a dimostrare che siamo una squadra con delle qualità importanti".

