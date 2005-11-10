Genoa, Marcandalli: "Bravi a soffrire nel secondo tempo"

Alessandro Marcandalli parla in conferenza stampa al termine di Lecce-Genoa.

Siete passati dall’inferno al paradiso…

"Siamo contenti dei nove punti in tre partite ma la stagione è ancora lunga. Abbiamo sofferto un po’ nel secondo tempo ma ci siamo aiutati a vicenda e abbiamo portato a casa la vittoria”.

Cosa è cambiato nelle ultime partite?

Eravamo sempre stati consapevoli di poter fare bene contro chiunque e lo abbiamo dimostrato sul campo. Abbiamo lavorato tanto sui dettagli”.

Io risultato è giusto?

“Sì la vittoria è giusta, il gol annullato ci ha fatto bene e nel secondo tempo siamo stati bravi a soffrire e portare a casa il risultato”.