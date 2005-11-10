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Genoa, Marcandalli: "Bravi a soffrire nel secondo tempo"Live TMW
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Pierpaolo Verri
Pierpaolo Verri
Oggi alle 20:59Serie A
autore Pierpaolo Verri
01.11.2026 20:59Serie A
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Alessandro Marcandalli parla in conferenza stampa al termine di Lecce-Genoa.
Siete passati dall’inferno al paradiso…
"Siamo contenti dei nove punti in tre partite ma la stagione è ancora lunga. Abbiamo sofferto un po’ nel secondo tempo ma ci siamo aiutati a vicenda e abbiamo portato a casa la vittoria”.
Cosa è cambiato nelle ultime partite?
Eravamo sempre stati consapevoli di poter fare bene contro chiunque e lo abbiamo dimostrato sul campo. Abbiamo lavorato tanto sui dettagli”.
Io risultato è giusto?
“Sì la vittoria è giusta, il gol annullato ci ha fatto bene e nel secondo tempo siamo stati bravi a soffrire e portare a casa il risultato”.
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