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Genoa-Milan 1-2, le pagelle: Cisse ancora a segno, Pulisic prezioso. Ellertsson la riapre

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 17:15Serie A
08.11.2026 17:15Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 2-1 il match del "Ferraris" con il Milan che conquista tre punti contro il Genoa grazie ai gol siglati da Cisse e Pulisic mentre per i rossoblù ha accorciato le distanze Ellertsson nel finale.

LE PAGELLE DEL GENOA

Bijlow 6 - Incolpevole sulle reti della formazione di Amorim. Conclusioni ravvicinate e angolate che portano il Milan avanti. Per il resto è comunque ordinato e sicuro sui palloni che arrivano dalle sue parti.

Marcandalli 5,5 - Provvidenziale l’intervento con cui salva nella prima frazione di gara. In concorso di colpa con Ostigard in occasione della rete del raddoppio del Milan. Dal 63' Baldanzi 6,5 - Entra molto bene in partita, libera col tacco Vitinha e si fa trovare pronto in tante occasioni.

Ostigard 5,5 - Questa volta il sempre perfetto difensore rossoblù compie una brutta sbavatura che porta al gol del Milan. Non intercetta il retropassaggio di Traoré. Ci prova di testa in area nel primo tempo ma Maignan blocca.

Vasquez 5 - Che non è giornata si vede già al settimo quando sbaglia il rinvio servendo a Ramos un pallone che il portoghese fallisce da ottima posizione. Pochi istanti più tardi pasticcia favorendo il gol di Cisse. Saltato facilmente da Ramos in occasione del 2-0 del Milan

Ehizibue 5,5 - Confermato sulla corsia di destra. Questa volta si trova un Musah in forma dalla sua parte e difficilmente riesce ad andare in velocità come lui sa fare. Impreciso anche nella fase di non possesso.

Traoré 5 - Il metronomo di Daniele De Rossi questa volta commette un errore da matita blu con un retropassaggio errato che genera la rete del raddoppio da parte di Pulisic. Dall'86' Sow.

Wiafe 6 - L’esperienza di Modric e Rabiot è tanta e la differenza si vede. Ciononostante riesce comunque ad impensierire Maignan con una conclusione dalla distanza dopo una bella azione personale. Dall'86' Meichtry s.v.

Ellertsson 6 - In occasione della prima occasione rossonera perde il duello con il diretto avversario portandolo al cross. Soffre troppo la verve di Moreira che gli va via a più riprese dalla sua parte. Nella ripresa ha il merito di segnare la rete che riapre il match.

Vitinha 6 - E’ comunque molto mobile, si fa vedere spesso in avanti cercando il dialogo con Osmajic. Alla fine però non sempre le sue giocate vanno a buon fine ma comunque è sempre fra i più positivi oggi. Dal 75' Colombo s.v.

Messias 5,5 - Ex della gara, viene schierato da De Rossi alle spalle del centravanti. Prova il suggerimento per i compagni ma i suoi passaggi risultano imprecisi in diverse occasioni. Dal 63' El Shaarawy 6 - Più pimpante del suo predecessore, ci prova ma non è fortunato in un'occasione.

Osmajic 6 - Sua la prima occasione del match quando scappa in velocità a De Winter e calcia in diagonale mettendo sul fondo di un soffio. Il suo gol lo avrebbe anche realizzato ma viene annullato per offside.

Allenatore: De Rossi 5,5 - Il suo Genoa non parte male come al solito ma regala due occasioni che contro una big non può concedere. Nella ripresa buona la reazione grazie ai cambi ma questa volta arriva un ko.

LE PAGELLE DEL MILAN

Maignan 6 - Quando è il momento di far vedere i guantoni, il portiere francese sale in cattedra. Sicuro sulla conclusione dalla distanza di Wiafe, inchioda a terra il pallone sul colpo di testa di Ostigard. Incolpevole sul gol di Ellertsson.

Gila 7 - Alza il muro contro un Vitinha che è comunque molto difficile da tenere. Alla fine riesce comunque ad arginare le offensive rossoblù anche se non senza qualche problema.

De Winter 6 - E’ uno dei tanti ex di giornata e torna in quello che è stato il suo stadio. Pronti, via e si fa bruciare da Osmajic che va ad un passo dal vantaggio calciando fuori di un soffio. Poi non rischia più di tanto.

Diawara 6,5 - Fa partire l’azione dalle retrovie palla a terra cercando spesso lo scarico verso il centro del campo. Per il resto abbastanza sicuro quando deve affrontare i suoi diretti avversari. Dal 62' Terricciano 5,5 - Entra quando il Genoa spinge di più e rischia molto in difesa sulle offensive rossoblù.

Musah 6 - Viene cercato spesso dai compagni di squadra quando deve far valere la velocità. Il duello con Ellertsson viene vinto dal numero 22 rossonero che arriva spesso sul fondo. Dall'87' Estupinian s.v.

Rabiot 6,5 - Una garanzia in mezzo al campo. Fa valere la sua esperienza e la sua fisicità sugli avversari. Perfetto il passaggio a rimorchio per Cisse che ha il merito di sbloccare la sfida.

Modric 6,5 - 41 anni all’anagrafe ma la qualità non è età. Sempre cercato dai compagni in fase di costruzione. E’ sempre sicuro quando ha il pallone fra i piedi, e non potrebbe essere altrimenti. Alza dal diga in mezzo al campo con sicurezza.

Moreira 7 - Vince a più riprese il duello con Ellertsson sulla fascia sinistra. Veloce come un treno quando deve cercare il fondo, fa ammattire la difesa del Genoa sul finire di prima frazione di gara con un’azione personale.

Pulisic 7 - Si fa trovare al posto giusto al momento giusto sfruttando il pasticcio della difesa genoana. Pronto sul secondo palo deve solo depositare il pallone in rete alle spalle di Bijlow per il 2-0. Dal 79' Jashari s.v.

Cisse 7 - Ci ha preso giusto e Amorim gli concede ancora la fiducia dal primo minuto. Preciso il diagonale con cui trafigge Bijlow per la rete che sblocca l’equilibrio al “Ferraris” dopo una decina di minuti. Dal 62' Hutchinson 5,5 - Il suo ingresso in campo non dà il cambio di passo, perde qualche pallone di troppo.

Ramos 6 - Si avventa come un falco sull’errore di Vasquez in disimpegno ma strozza troppo la conclusione mettendo sul fondo e sprecando una buona occasione da gol. Suo l’assist per la rete del raddoppio di Pulisic.

Allenatore: Amorim 6,5 - Il suo Milan dimentica il ko interno contro il Ferencvaros ma è cinico nel sfruttare il doppio regalo da parte della formazione di Daniele De Rossi conquistando tre punti importanti.

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