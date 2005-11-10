Milan, Moreira: "Dobbiamo trovare continuità, ma oggi prova da gruppo vero"
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Gaetano Ferraiuolo
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Oggi alle 17:23Serie A
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08.11.2026 17:23Serie A
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Diego Moreira, fantasista del Milan, ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN al termine del match vinto per 1-2 sul campo del Genoa: "Sono molto contento perché abbiamo giocato da Milan, per trovare continuità serve tempo ma siamo consapevoli che non possiamo alternare prove di livello a gare negative che rischiano di compromettere il percorso. Personalmente devo migliorare sul piano difensivo e Amorin sta lavorando tanto con me giorno dopo giorno, spero di poter dare un contributo sempre maggiore al gruppo.
La Nazionale? Colgo l’occasione per augurare il meglio a Cristiano Ronaldo. E’ comprensibile voglia riposarsi dopo aver rappresentato un calciatore di livello assoluto, un vincente sotto tutti i punti di vista e il mio idolo”.
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