Genoa, De Rossi: "Baldanzi talento sottovalutato, Norton-Cuffy non era preoccupato"

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-0 sul Torino: "La scelta di Norton-Cuffy a sinistra era un po' per gli avversari e un po' per stimolare i ragazzi, penso che Ellertsson potrebbe fare anche il portiere. Brooke è un giocatore forte e curioso, che vuole sempre migliorarsi".

Come valuta la prestazione di Baldanzi?

"La valutazione è positiva, sono contento per lui: è un ragazzo meraviglioso, che sta sbocciando. Secondo me è un talento sottovalutato in Italia, alla Roma l'avevo preso come vice Dybala ma in Spagna giocherebbe da mezzala e noi dobbiamo farlo giocare lì chiedendogli anche sacrificio e rincorse. La squadra mi rappresenta per l'impegno che ci mette e per come si aiutano, i giocatori nuovi sembra che siano qua da tempo e si sono inseriti bene con l'aiuto dei vecchi".

Genoa sempre più di qualità?

"Qualsiasi squadra costruisci più giocatori tecnici hai e più sono le possibilità di vincere le partite, per me i giocatori forti vanno messi in campo perché ti risolvono i problemi che un allenatore non riesce a risolvere. Non posso mettere tutti i trequartisti che non corrono, ma abbiamo giocatori che si sacrificano. Oggi ho visto un primo tempo che voglio rivedere e mi è piaciuto veramente tanto".

Come sta Norton-Cuffy?

"Non lo so, ma non l'ho visto preoccupato. Non aveva l'atteggiamento di chi si è fatto molto male. Gli applausi gli hanno fatto da analgesico".