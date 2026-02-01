Genoa, grandi manovre. La Repubblica (ed. Genova): "Accelerata Ostigard. Addio di Gronbaek"
"Genoa, grandi manovre. Accelerata su Ostigard. L'addio di Gronbaek". Questo il titolo dell'edizione genovese de La Repubblica dedicata al Genoa. La formazione rossoblù saluta Gronbaek che torna al Rennes e si accasa all'Amburgo ma riscatta Ostigard in anticipo e con lo sconto di 2,5 milioni di euro.
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
