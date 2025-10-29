Genoa, Ottolini: "Piena fiducia in Vieira, il presidente ha parlato molto chiaramente"
Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Cremonese: "Partita importante, quando le cose vanno un po' meno bene assumono un'importanza ancora maggiore però siamo all'inizio e vogliamo giocarla bene".
Piena fiducia in Vieira?
"Non c'è alcun dubbio, il presidente Sucu ha parlato molto chiaramente. Non c'è altro da aggiungere".
